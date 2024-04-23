نشرة التوك شو.. تطبيق الأوزان والأسعار الجديدة للخبز غير المدعم وأزمة ألبان الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

لميس الحديدي لأصحاب المخابز: الالتزام بالأوزان والأسعار أو مواجهة العقوبات

طالبت الإعلامية لميس الحديدي أصحاب المخابز الالتزام بالقرار الوزاري المتعلق بمبادرة خفض أسعار الخبز السياحي، مؤكدة على أهمية التزامهم بالأوزان والأسعار المحددة.

وأوضحت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة قناة ON، مساء الإثنين، أن الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ودعت إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، مؤكدة على أن الجميع يتفهم أن انخفاض أسعار الدقيق يجب أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخبز.

وشددت "الحديدي"، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام أصحاب المخابز بالقرار الوزاري، مطالبة بضرورة مراقبة أوزان الرغيف بشكل دوري والتأكد من مطابقتها للمحدد.

واختمت الحديدي رسالتها بقولها: "نتمنى أن تكون هذه المبادرة بداية حقيقية لخلق بيئة من التعاون بين المواطنين وأصحاب المخابز والحكومة، تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجميع."

أقل من المستورد بـ50%.. شعبة الأدوية: طرح ألبان أطفال محلية الصنع خلال شهر

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تسير على خطى قوية في قطاع إنتاج وتصنيع الدواء والمكملات الغذائية، لافتا إلى أنهم يسيرون في مجال تصنيع اللبن ولدينا القدرة على السير في المجال والمنافسة والتصدير للخارج.

وأوضح عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر "mbc مصر"، مساء الإثنين: لدينا مصنع وطن عمل توسعات وهو مصنع واحد من 6 مصانع على مستوى العالم في الحجم وامكانيات الصناعة.

ونوه رئيس الشعبة، إلى بدء إنتاج المصنع ومنتجاته تخضع حاليًا للفحص وفقًا لمعايير الجودة والرقابة قبل طرحه في السوق، مشيرًا إلى أن سعره سيكون نصف سعر المنتجات المستوردة.

واستطرد: "خلال أقل من شهر سوف يطرح لبن الأطفال من الإنتاج المصري في الأسواق بمجرد انتهاء تحليله، أكيد ده هيحل أزمات كثيرة وسعره هيكون غير اللبن المدعوم من الدولة وهيبقى سعر تجاري ولكن أقل من المستورد من 40 الى 50%".

شعبة الأدوية: 50 مليون علبة حجم سوق لبن الأطفال في مصر نصفها مدعومة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تحقق تقدماً ملحوظاً في قطاع صناعة الأدوية والمكملات الغذائية. وأشار إلى أنهم يركزون حالياً على إنتاج لبن الأطفال، حيث يتمتعون بالقدرة على التنافس في هذا المجال وتصدير المنتجات إلى الخارج.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في صناعة الأدوية والمكملات الغذائية. وأشار إلى أن التركيز الحالي يتمحور حول إنتاج لبن الأطفال، حيث يمتلكون القدرة على المنافسة في هذا المجال وتصدير المنتجات إلى الخارج.

وبين عوف أن حجم سوق لبن الأطفال في مصر يبلغ 50 مليون علبة، منها 25 مليون علبة يتم توزيعها بأسعار مدعومة للمواطنين عن طريق وزارة الصحة ومراكزها.

وأشار رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن سعر العلبة الواحدة يبلغ 5 جنيهات، وأن تكلفتها للدولة قد ارتفعت إلى 150 جنيهًا بسبب ارتفاع سعر الدولار.

"التموين" تُحذر أصحاب المخابز السياحية من عدم الالتزام بالأسعار الجديدة

قالت هالة غريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة ، أنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والافرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي و الفينو.

وأضافت "غريب"، تم أيضا التبيه على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

من جانبه قال خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع المخابز السياحية والافرنجية على مستوي الجمهورية بدأت في انتاج الخبز السياحي والفينو بالاوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع كافة منتسبي الشعبة العامة في محافظات الجمهورية بهدف التأكيد على انخفاض أسعار طن الدقيق الفاخر والسياحي مما يستدعي خفض سعر بيع الخبز الحر في السوق المحلية.

لأول مرة منذ 4 سنوات.. أحمد موسى: هناك حالة رضا من المواطنين عن الأسعار -(فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لأول مرة منذ 4 سنوات رصدت كاميرا برنامج "على مسئوليتي" ردود فعل إيجابية من المواطنين حول أسعار السلع والمنتجات واللحوم والأسماك في الأسواق.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع التقارير التي تم تصويرها من الأسواق لمتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية، كانت 99% منها سلبية وهناك عدم رضا من المواطنين بسبب ارتفاعها.

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن برنامج «على مسئوليتي»، هدفه الأول مصلحة المواطن، ودائما يسعى إلى حل أي مشاكل أو صعوبات تواجه المواطنين، ما يهمني هو المواطن، دورنا ورسالتنا المواطن، هذا البرنامج الوحيد الذي ينقل صوت المواطنين خاصة في موضوع الأسعار.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن هناك رسائل إيجابية من المواطنين حول تراجع الأسعار في كافة السلع، معقبًا: «في تراجع ملموس وملحوظ في الأسعار بصورة مستمرة، كمان أسعار الخبز السياحي تشهد تراجعا، وهذا ما عبر عنه المواطنين في التقرير».

عمرو أديب يقارن على الهواء عينات خبز من 20 منطقة بالقاهرة والجيزة

عرض الإعلامي عمرو أديب، عينات من الخبر السياحي والفينو من أكثر من 20 مخبزًا من مختلف المناطق تزامنًا مع بدء تطبيق القرارات الصادرة من وزارة التموين بشأن أحجام وأسعار الخبز غير المدعم.

وخلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "إحنا بندفع فلوس والدولة بتقدم الدقيق للمخبز بسعر مناسب، ليه بعض المخابز مازالت مصرة على تقديم حجم أقل وطعم غير جيد".

أضاف مقدم "الحكاية"، أن الدولة لديها جدية كبيرة في ملف الخبز، ولكن نصيحتي للمواطنين بألا تأخذكم رحمة بالمخابز المخالفة، متابعًا: "فيه ناس بتراعي ربنا وبتطلع رغيف حلو، والبعض الأخر بيطلع من نفس الدقيق ونفس الصنعة والإمكانيات عيش سيء ميتكلش، إيه المشكلة لو صاحب المخبز إداني حقي".

وخلال الفقرة، قام أديب بمقارنة بين عينات الخبز مبديًا استنكاره لعدم وجود الرغيف المحدد سعره بـ75 قرشًا في كل المخابز، بالإضافة إلى صغر حجم الرغيف المسعر بجنيه في عدد كبير من العينات.