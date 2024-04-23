في شهرين.. وزير العمل: تسليم 1500 فرصة عمل لهذه الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء، إن التقدم في مجال العمل ثمرة من ثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني؛ خصوصًا في محافظة جنوب سيناء التي تشهد عملية تنمية مستمرة في كل المجالات .

وأكد شحاتة، في كلمة له في إطار جولته اليوم في مدينة شرم الشيخ، أن هذه الزيارة تتزامن مع عيد تحرير سيناء الـ42، وحصول مدينة شرم الشيخ مؤخرًا على جائزة دولية في الأمن والأمان وأفضل وجهة سياحية حول العالم.

وأشار الوزير، حسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب على سوق العمل في الداخل والخارج، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج؛ بهدف الاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة محفزة على الاستثمار والأمان الوظيفي للعمال.

وبدأ وزير العمل كلمته التي ألقاها في ملتقى ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية ودورها في النهوض بقطاع السياحة، بالقول: إنه لمن دواعي سعادتي وجودي اليوم على هذه الأرض الطيبة ونحن نحتفل بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، التي تجسد الدور الوطني والبطولي لقواتنا المسلحة وشعب مصر العظيم الذي يقف صفًّا واحدًا في مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية، كل عام وأنتم بخير.

وقال شحاتة: إننا نجد هذه المناسبة فرصة لنبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري؛ لنؤكد أن روح تلك الانتصارات الوطنية الكبيرة ما زالت موجودة بيننا ونستعين بها في العبور نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف الوزير: كما نجدها فرصة لكي نتقدم بخالص التهنئة بفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وفوز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالجائزة الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم، رجل العام، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الإفريقي الآسيوي الذهبية؛ مما يؤكد نجاح خطط تطوير وتنمية مدينة شرم الشيخ، باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية لتتحول إلى مدينة ذكية خضراء.

وأكد وزير العمل أن العبور نحو بيئة العمل اللائقة يتحقق أيضًا في كل شبر على أرض هذا الوطن العزيز الذي يجني ثمار الانتصارات، وذلك ليس على الاستعمار فقط بل على الإرهاب وأعوانه، مضيفًا: "نجني تلك الثمار في المشروعات العملاقة التي تسهم في التنمية، وتوفر فرص العمل، وتصنع مناخ الاستثمار الآمن الذي تشهده مصر رغم التحديات المحيطة بنا من كل جانب.

وتابع شحاتة: لقد كانت توجيهاتي المستمرة إلى مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء بتكثيف الجهود والتعاون مع جميع شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة؛ خصوصًا التدريب المهني ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع مواقع العمل والمنشآت؛ للحفاظ على صحة العمل وأدوات الإنتاج، خصوصًا أن هذه المحافظة تتولى إدارتها شخصية فريدة من نوعها قامت بدورها الوطني تجاه هذا الوطن، وما زالت قادرة على العطاء، وهو اللواء الدكتور خالد فودة.

واستكمل الوزير: إن هذه الفعاليات الذي نشهدها اليوم تأتي استكمالًا لدور وجهود الوزارة في تنفيذ خطط العمل؛ حيث توفير 80 عقد عمل لذوي الهمم في إطار جهود الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذ سياسية الحصر والتدريب والتشغيل، وكانت النتيجة توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل لذوي الهمم في جميع المحافظات منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، منها ما يقرب من 1500 فرصة عمل في شهري فبراير ومارس الماضيين فقط.

وأكمل وزير العمل: نشهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم وبعض الفنادق بجنوب سيناء؛ للتدريب من أجل التشغيل في إطار جهود الوزارة في ملف التدريب المهني الذي يشهد تطوير ليس فقط من خلال المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة في المحافظات؛ ولكن أيضًا أطلقنا في يناير الماضي مشروع مهني 2030؛ لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، مستهدفين تنمية مهارات مليون متدرب سنويًّا على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج.

واستطرد الوزير: تختتم وزارة العمل في هذه الفعالية ملتقى نظمته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة في إطار فعاليات مُلتقيات ومُبادرات السلامة والصحة المهنية بجميع المحافظات؛ احتفالًا بيوم السلامة العالمي الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء: أقدم التهنئة لوزارة العمل على الاختيار الموفق لعقد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية في مدينة شرم الشيخ؛ باعتبارها عاصمة المؤتمرات، وحصولها على الجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية في العالم، والاعتراف الدولي بها كمدينة آمنة.

وأضاف فودة: كل ذلك كان لن يتحقق لولا أن شرم الشيخ متميزة في معايير السلامة والصحة المهنية، وما تشهده مصر بقيادة الرئيس السيسي من تقدم وتنمية غير مسبوقة في ظل الجمهورية الجديدة، ووزارة العمل لديها رؤية واضحة ومتميزة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية؛ مما يخلق بيئة عمل لائقة تحقق المزيد من الإنتاج.

ورحبت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، خلال كلمتها، بوزير العمل والحضور، قائلةً: هذه الفعاليات تنظمها المديرية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام.

وأضافت نجاح: انطلقت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بشرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2024، بعنوان "دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة "، ذلك النشاط المهم والذي تتميز به المحافظة؛ فهي أفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم وَفق الاتحاد الإفريقي الآسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا، وأسهم ذلك الحدث العالمي في زيادة الإقبال على المدينة السياحية المتميزة وجميع مدن المحافظة؛ مما انعكس على زيادة فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع المهم.

وأوضحت مدير مديرية العمل بجنوب سيناء: من خلال مبادئ الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل سوق العمل ومتابعة تشغيلهم بالمنشآت، أعلن تسليم عدد 25 عقد عمل من أصل 80 فرصة عمل جرى توفيرها خلال شهر أبريل الجاري.

وأضافت مدير المديرية: انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية 2030 للتنمية المستدامة وإطلاق وزارة العمل لمشروع مهني 2030 الذي يستهدف تدريب مليون متدرب سنويًّا من أجل الوصول إلى عمالة مدربة وماهرة بالداخل والخارج، فإن المديرية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم ومجموعة من فنادق مدينتي شرم الشيخ ودهب؛ لتدريب خريجي التعليم الفني على المهن المطلوبة بالقطاع السياحي وتشغيلهم بعد التدريب، حيث يحظى ذلك بمتابعة مديرية العمل لما بعد التدريب، وسيتم تشغيل المتدربين داخل تلك المنشآت التي تم تدريبهم فيها.

وسلم وزير العمل، في ختام اللقاء، درع العمل لمحافظ جنوب سيناء، وسلَّمَ المحافظُ هديةً تذكارية عبارة عن مصحف شريف إلى وزير العمل.

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