هل يؤثر تراجع الطلب على الأسماك في سعر الدواجن.. مسئول بالاتحاد العام للدواجن يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن تذبذب الأسعار في الدواجن وبيض المائدة يعكس الطبيعة الحيوية لهذه السلع والتي لا تتحمل فترات طويلة من التخزين.

وأضاف الزيني خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذه التقلبات جاءت نتيجة لعوامل متنوعة، مثل ظروف العرض والطلب، ومستوى الطلب المحلي، وتأثير الأحداث الخارجية مثل التغيرات الاقتصادية وأسعار الصرف.

وعن وصول سعر طبق البيض إلى 150 جنيهًا، أكد الزيني أن هذا السعر يعتبر منخفضًا جدًا بالمقارنة بالأسعار السابقة والتي بلغت حوالي 170 جنيهًا للطبق.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هذا الانخفاض يعد شيئًا جيدًا بالنسبة للمستهلك والمزارع على حد سواء، إذ يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ويحقق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

وأضاف الزيني، أن تغيرات الأسعار في السلع الزراعية والغذائية تخضع للعديد من العوامل والمؤثرات، مثل تكاليف الإنتاج والأعلاف والنقل والضرائب ورسوم الاستيراد وفتح الأسواق الحرة.

وأشار إلى أن تراجع الطلب على الأسماك لم يؤثر بشكل كبير على الطلب على الدواجن مؤكدًا على أن المحافظة على توازن الأسعار يتطلب الاهتمام بمصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية والاستهلاكية، بدءًا من المربين وصغار التجار وصولًا إلى المستهلكين.

وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لتراجع الأسعار، حذرت لميس الحديدي، من خطورة استمرار هذا الانخفاض لفترة طويلة، حيث يؤدي إلى حدوث خلل في قوى العرض والطلب.

وشددت الحديدي على ضرورة إيجاد حالة من التوازن بين احتياجات المستهلكين ومصالح المزارعين والمربين، بحيث يتم ضمان بقاء الأسعار في إطار الحدود المقبولة والمعقولة.