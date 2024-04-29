مصدر: مباحثات موسعة بين الوفد المصري ووفد حماس بالقاهرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس بالقاهرة اليوم،

جاء ذلك وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح الاثنين.