مصدر: مباحثات موسعة بين الوفد المصري ووفد حماس بالقاهرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس بالقاهرة اليوم،
جاء ذلك وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح الاثنين.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس بالقاهرة اليوم،
جاء ذلك وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح الاثنين.
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