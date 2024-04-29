شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للحرارة نهارا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.