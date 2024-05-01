مساعد وزير التموين: الفرص الاستثمارية الجديدة تستهدف استثمارات بـ40 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ 405 فدان في عدد ٨ محافظات ومن المستهدف باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه وتتضمن "أنشطة تجارية متنوعة و إدارية ولوجستية ترفيهية، وتخزينية، واجتماعية.

وأضاف "عشماوي"، بحسب بيان، اليوم الأربعاء، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.

وأوضح مساعد أول وزير التموين، استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.

وجاء جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس الجهاز للاستثمار، تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

ويأتي ذلك، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وتم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات " البحيرة، والأقصر، والشرقية، وبنى سويف، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد"، وذلك على مساحة تقرب من 405 فدان لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.

وسحبت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية، بسحب كراسات الشروط.