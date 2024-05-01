وزير التموين يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في تنفيذ مشروعات المناطق اللوجستية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى.

وأضاف "المصيلحي"، وفق بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع، بالإضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

وجاء ذلك، خلال إعلان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

وتم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات " البحيرة، والأقصر، والشرقية، وبنى سويف، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد"، وذلك على مساحة تقرب من 405 فدان لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.

وسحبت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية، بسحب كراسات الشروط.