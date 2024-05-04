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بقيمة 2 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط 21 ألف قرص تامول في مطروح (تفاصيل)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر، بحوزة عناصر إجرامية بمطروح بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم: عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (22 ألف قرص مخدر لعقار "التامول")، وعاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـأكثر من (2 مليون جنيه).

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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