محمد عبد الوهاب.. "فن لا ينتهي" ببيت الغناء العربي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يقدم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك"، بشارع المعز بمنطقة الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء غد الأحد، ندوة فنية غنائية بعنوان"محمد عبد الوهاب فن لا ينتهي".

وذلك بمناسبة حلول الذكرى ٣٣ لرحيل موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.

يتحدث فيها الصحفي والباحث الفني محمد دياب عن كتابه "مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب"، يدير الندوة الشاعر سامح محجوب المشرف على النشاط الثقافى بالصندوق.

يعقب الندوة فقرة موسيقية يغني فيها المطرب والملحن اشرف على، بمصاحبة فرقته الموسيقية مختارات جميلة ومميزة من أغنيات موسيقار الأجيال.

يتناول الكتاب بين دفتيه مذكرات محمد عبد الوهاب، الذي طبع صوته وموسيقاه القرن العشرين فى مصر والعالم العربي، كما تكشف المذكرات عن حقب مختلفة عاشها موسيقار الأجيال منذ تاريخ مصر الفني، الاجتماعي والسياسي منذ صعود نجم عبد الوهاب الفني حتى تسيده المشهد الغنائي وكيف طور شكل الموسيقى والغناء العربي٠