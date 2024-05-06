بقلبي عاطفة عظيمة للسيد المسيح.. الأزهري يتوجه بالتهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الأزهري عن سعادته البالغة بتقديم التهنئة لإخوانه وأحبابه من أقباط مصر، ووجه لهم أطيب التمنيات والتهاني بهذه المناسبة.

وتقدم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، على شاشة dmc، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس ولشعب الكنيسة المصرية، كما قدم تهانيه للأقباط في أنحاء العالم ولمسيحيي العالم قاطبة، مؤكدًا: "كإنسان وشخص أجد في قلبي عاطفة عظيمة تجاه سيدنا عيسى السيد الماجد الذي كلما مرت سيرته وجدت عاطفه جياشة تجاهه".

وأكد الأزهري على أن تهنئة شركاء الوطن بأعيادهم جزء أساسي ومبدأ ديني وإنساني منصوص عليه في الشريعة الإسلامية، ويتوجب علينا كمصريين ومسلمين أن نقدم بالتهاني والتبريكات لإخوتنا الأقباط في أعيادهم مثلما يفعلون هم معنا في أعيادنا الاسلامية.

وتحدث الأزهري عن علاقته الوطيدة بالأخوة الأقباط, حيث قال: "لي شرف معرفة والتواصل مع كثير من أحبابي الأقباط، وكلما تذكرتهم وجدت في قلبي فرحة وعاطفة حقيقية بعلاقتنا الجميلة الممتدة منذ قديم الزمن". ودعا الأزهري لمصر بدوام الأعياد والفرحة وأن يظل الجميع على أرض الكنانة عونًا لبعضهم البعض ويساندون بعضهم في أوقات الحزن والفرح.