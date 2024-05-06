من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي ورمضان يونس:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بـ"عمال يومية" الذي وقع مساء اليوم الأحد، بطريق قرية الودي بنطاق مركز الصف بالجيزة، ما أسفر عن إصابة 13 عاملاً.

وتبين أن جميع المصابين من قرية "صول" بمركز أطفيح في جنوب الجيزة، تتراوح إصابات العمال ما بين كسور واشتباه بارتجاج بالمخ وجروح متفرقة بالجسد.

وجاء أسماء المصابين كالتالي:

ـ نبيل سالم عبد المقصود، 48 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر والذراع الأيمن وجرح قطعي بالرأس.

ـ عبد الرحمن نبيل 12 عامًا، جرح قطعي بالجبهة وجروح وسحجات بالجسم.

- أحمد لطفي بدر 38 عامًا، مصاب بجروح وسحجات وكدمات بالصدر.

- خالد محمد إبراهيم 35 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات بالذراع الأيمن.

- ياسر سيد محمد35 عامًا، اشتباه بارتجاج وكسر بالحوض وجرح بفروة الرأس.

- علاء أحمد عبد المنعم 20 عامًا، اشتباه بارتجاج في المخ وجروح وسحجات.

- إبراهيم أحمد فؤاد الشوربجي 34 عامًا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

- محمود فؤاد الشوربجي، 35 عامًا، جرح بفروة الرأس 20 سم.

- عبد الرحمن محمد فؤاد الشوربجي 17 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر وجروح وسحجات بالجسم.

- على عبد الكريم الشوربجي 30 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع وجروح وسحجات بالجسم.

- طه محمد أحمد 18 عامًا، جروح وسحجات متفرقة بالجسد.

- أحمد محمد شلبي 30 عامًا، حرج قطعي بالرأس وخلع بالكتف الأيمن. وجروح وسحجات.

- ياسر طه عبد السلام 30 عامًا، كدمات بالجسم وحرج بالرأس.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى الصف العام لتلقيهم العلاج اللازم.

واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.