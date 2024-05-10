"خدها في حضنه وفارقا الحياة".. مصرع أب ورضيعته بحريق شقة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

لقي شخص مصرعه حاضنا رضيعته إثر اختناقهما في حريق بشقتهما بسبب ماس كهربائي اليوم الجمعة.

تلقى رجال مباحث الجيزة إخطارا بنشوب حريق في شقة بمدينة منشأة القناطر شمال الجيزة، انتقلت على الفور سيارات الاطفاء لاخماد الحريق.

كشفت المعاينة الأولية لمكان البلاغ؛ نشوب حريق داخل شقة فهرع الأهالي في محاولة لإنقاذ قاطني الشقة لكن دون جدوى، فقد فارق صاحب الشقة الحياة هو ورضيعته مختنقين بالأدخنة، فيما أصيبت والدة المتوفي باختناق نُقلت على إثره للمستشفى لتلقي العلاج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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