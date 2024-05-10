طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": شديد الحرارة بهذه الأماكن والعظمى بالقاهرة 34

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس على كافة الأنحاء خلال الساعات المقبلة، اليوم الجمعة.

وأكدت الهيئة، أنه يسود اليوم الجمعة طقس حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، أن درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة على مناطق الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٤ درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 37 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

وأعلنت وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى تأثر الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وتابعت "الأرصاد"، أن طقس الساعات القادمة يشهد اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

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