بعدد ثلاث خطوط.. ننشر أول صور خريطة شبكة القطارات الكهربائية السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة النقل، عن أولى صور القطار الكهربائي السريع الخاص بشبكة القطار الكهربائي السريع المستهدف تشغيلها في مصر خلال السنوات المقبلة.

وتعتبر السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة (HSR)، نوعًا جديدًا من وسائل نقل الركاب بالسكك الحديدية، وأسرع وأكثر راحة من القطار العادي، وذلك من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات 250 كم/ ساعة.

وجاء المشروع بسرعة تصميمية 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة.

ويرصد "الخليج 365"، خريطة لشبكة القطارات الكهربائية السريعة والتى تقوم الدولة المصرية بإنشائها بطول يبلغ 2000 كم وبعدد ثلاث خطوط.

الخط الأول : "العين السخنة - الإسكندرية / مرسى مطروح" بطول 675 كم.

الخط الثانى : "6 اكتوبر - أبو سمبل" بطول يبلغ 1100 كم.

الخط الثالث : "قنا - الغردقة - سفاجا" بطول يبلغ 225 كم.

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