متحدث الوزراء يكشف الموعد المتوقع بدء تشغيل أول خطوط مصانع إنتاج السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء يستند في تصريحاته وبياناته عن تصنيع السيارات اليوم، على ما يتم رصده من خلال الجهات المعنية، وعلى رأسها الجمارك المصرية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سياق الحديث اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار الحديث عن جهود الدولة في تعميق وتوطين الصناعة وترشيد الواردات من خلال العمل على توطين الصناعات الهامة التي تحتاج إليها السوق المحلية بجانب استهداف عملية التصدير إلى الخارج.

وأضاف أنه تم التواصل والاتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات للعمل على إنتاج بعض طرازات السيارات في مصر، مستفيدين من النماذج الناجحة لتلك الشركات في دول إفريقية.

ونوه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أول خطوط مصانع إنتاج السيارات العمل بحلول عام 2025، مما سيُساهم في ترشيد فاتورة الاستيراد.