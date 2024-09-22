إلغاء عرض "هاني" يثير أزمة في مهرجان الغردقة.. المخرج يتهم ومدير المهرجان يرد بالمستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار فيلم "هاني" الذي يقوم ببطولته النجم أحمد مالك، حالة من الجدل، عقب التراجع عن عرضه في المسابقة الرسمية بالدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، التي تقام بالفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وبدأت الأزمة مع نشر المخرج سعد هنداوي، بوستر فيلم "هاني"، وكشف عن كواليس تراجع إدارة المهرجان عن عرض العمل، وذلك عبر صفحته في موقع فيسبوك

وكتب هنداوي: "هذا الفيلم لن يُعرض في المهرجان، من بعد ما بلغوا مخرج الفيلم, وقالوا له مش هانقدر نعزمك, تيجي على حسابك وإحنا ندفع لك ليلة واحدة في الفندق، ووافق, والمهرجان أعلن واحتفى بمشاركة الفيلم, ثم يطلب رئيس المهرجان من المخرج (في تصرف لم أسمع به من قبل في حياتي بالمهرجانات السينمائية) يطلب منه أن يحذف بعض لقطات من الفيلم وبعض جمل الحوار قبل إرسال نسخة الفيلم للرقابة حتى لا تعترض على الفيلم، ويوافق مخرج الفيلم ويحذف المطلوب".

وأضاف: "ثم توقفوا عن الرد على رسائل وتليفونات المخرج الذي يستعد للسفر لحضور فيلمه في عرضه العالمي الأول, وبعد ملاحقة منه رد عليه (برسالة نصية) مدير المهرجان بأن الموافقة على عرض الفيلم لم تأتِ من الرقابة، هكذا لا اعتذار لمخرج الفيلم الذي أعلن عن مشاركة فيلمه بالمهرجان وتلقى التهاني, ولا أرسلوا له نص اعتراض الرقابة (إن وُجِد) ولا اعتذروا للجمهور الذي قرأ خبر مشاركة الفيلم، مش عارف لغاية إمتى فوضى المهرجانات السينمائية في مصر".

المخرج محمد علام "مخرج فيلم هاني"، من جهته في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما يحدث، وقال: "أولا أنا لم يتحدث معي أصلا من البداية أي شخص بالمهرجان ليسألني عن التصريح، ولم أدعي إطلاقا، أن معي تصريح مسبق من الرقابة، علما أن إدارة المهرجان، هي التي كان يجب عليها الحصول عليه"

وتابع: "طلب مني عمل تصريح عن السيناريو، وبالفعل حصلت عليه من الرقابة، وأرسلته إلى إدارة المهرجان، علما أن هذا الطلب كان فقط قبل المهرجان مباشرة، ولم يكن من البداية"

مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب، الكاتب الصحفي قدري الحجار، من جهته، في رده على سؤال "الخليج 365"، أجاب: "أولا أوضح عدم صحة ما يثار عن طلب إدارة المهرجان، أي تعديل على العمل".

وأضاف: "رحبنا بمشاركة الفيلم، وتم الإعلان عن ذلك، ولكن عند استيفاء الأوراق المطلوبة التي تخص العمل، وجدنا، عدم توافر التصريح الرقابي المسبق على السيناريو، والذي بموجبه يتم التصوير، وتم إخطار المخرج أن إدارة المهرجان لن تستطيع التقدم للرقابة بطلب التصريح بعرض العمل، إلا في حالة توافر التصريح للسيناريو، وفقا لما هو متبع".

وأوضح: "المفارقة أن ما وصل إلى إدارة المهرجان، وقبل بدايته مباشرة، ما هي إلا موافقة من لرقابة، على المعالجة التي قدمها المخرج، ليست سيناريو"

فيلم هاني بطولة أحمد مالك، إنتاج عام 2024، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، باسم القصبي، فاطمة الزهراء، أدھم يحيى، تصوير عبدالرحمن دنيور، مونتاج أدھم يحيى، أخراج محمد علام.