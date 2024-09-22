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لتهنئته بمنصبه.. وزير العدل يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، الأنبا بيمن، مطران نقاده وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والمهندس كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ ومنسق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة؛ لتقديم تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لوزير العدل بمناسبة توليه حقيبة وزارة العدل متمنين له التوفيق والسداد.

خلال اللقاء، أعرب وزير العدل عن امتنانه لهذه الزيارة وتقديره الكبير لقداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مثمنًا دور الكنيسة الوطني والاجتماعي، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد، وأن ينعم الله على مصر بدوام الاستقرار والأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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