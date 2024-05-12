19 صورة من افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد، منها مساجد الصحابة وآل البيت.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة ألقاها في افتتاح مسجد السيدة زينب: سيتم تعويض المواطنين المجاورين لمساجد آل البيت لإخراج المساجد بالشكل التي يليق بها.

رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الافتتاح، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء و أنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، والسيد مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.