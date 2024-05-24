مخرج إسباني لمباراة الأهلي والترجي.. ومصدر بالتليفزيون يكشف مفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والتليفزيون المصري، برئاسة نائلة فاروق، الاستعدادات النهائية لنقل وإخراج مباراة الأهلي والترجي، مساء السبت، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل التليفزيون المصري، إن الإسباني خوان فيجيروا، جرى تعيينه لإخراج المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة.

وأضاف المصدر لمصراوي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: المخرج الإسباني تم تعيينه في الأول من مايو الحالي، لإخراج نهائي بطولة الكونفيدرالية ونهائي دوري الأبطال، لكنه أرسل إيميلا رسميا في الثاني عشر من مايو يعتذر عن التواجد في مباراة الزمالك، مع وعد بالحضور في مبارة نهائي دوري الأبطال.

وأكد المصدر، أن تعيين المخرج الإسباني تم في الأول من مايو وليس كما يتردد أن التعيين جاء بطلب من فريق الترجي أو ضغط من أحد الأطراف، عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان بعد اعتراض الفريق المغربي على عدم احتساب ركلة جزاء له.

وأوضح المصدر: المخرج خوان، مخرج عالمي وسبق له إخراج مباريات كأس الأمم الأفريقية في مصر عام ٢٠٠٦.

وتابع المصدر: المخرج سيأتي ومعه ٢ مساعدين على أن يعاونه فريق مصري من التليفزيون المصري.

وتابع المصدر: تم تنفيذ جميع طلبات الاتحاد الأفريقي بوضع ٢٤ كاميرا و٢ درون وكاميرا كرين.

ويلتقي الأهلي، غدا السبت، مع الترجي التونسي، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.