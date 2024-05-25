حكم قضائي في واقعة اتهام البلوجر موسيلفا بنشر أخبار كاذبة بقضية نيرة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة البلوجر موسيلفا من اتهامه بـ "نشر أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام"، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك فيما يتعلق بشأن قضية نيرة صلاح طالبة جامعة العريش.

وجاء بأمر إحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية، لنشرهم أخبارًا وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة، انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين على خلاف الحقيقة بنشر أخبار أن المجني عليها قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.

وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.