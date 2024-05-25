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وكيل الأزهر يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، والوفد المرافق لهما إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم.

وأعرب وكيل الأزهر خلال زيارته للسفير الإيراني بالقاهرة، عن خالص عزاء الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، للجمهورية الإيرانية؛ متمنيًا تخطي الشعب الإيراني لهذه المرحلة الصعبة بالصبر والإيمان، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الشعب الإيراني وأسر الضحايا الصبر والسلوان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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