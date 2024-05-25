يوسف زيدان يتحدى من جديد: "تكوين" ستستمر مهما احتشد ضدها المعارضون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

نشر الدكتور يوسف زيدان تدوينة جديدة على موقع "X"، أكد خلالها استمرار مؤسسة تكوين رغم التحديات والانتقادات التي توجه لها.

وقال زيدان: "‏تكوين، سوف تستمر.. مهما احتشد ضدها المعارضون للوعي والفهم والاستنارة، والمستفيدون من تدهور المستوى الفكري العام في بلادنا".

كانت مؤسسة "تكوين" أصدرت بيانًا قبل ساعات للرد على من دعوة المستشار الديني لرئيس الجمهورية، الشيخ أسامة الأزهري، لأعضاء المؤسسة لمناظرتهم جميعًا منفردًا.

وقالت "تكوين": المؤسسة ليست في مواجهة أو عداء أو رغبة في المجادلة مع أي مؤسسة دينية، ولن تخوض أي مناظرة عقائدية تخص أي ديانة.

وقالت إن المناظرات ليست في صميم أهدافها، لكنها ترحب بأي مبادرة لنقد ومناقشة الفكر بالفكر.

وأعلنت أنها تكن كل احترام لمؤسسة الأزهر الشريف وكل المنتمين إليها، لكنها تتحفظ على بعض ما جاء في بيان أسامة الأزهري في وصفه لأهداف المؤسسة.