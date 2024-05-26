شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يكشف لـ"كلمة أخيرة": الدولة تدعم الخبز بـ125 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن فاتورة دعم الخبز قائلا: "المواطن يدفع 5 مليارات والدولة 125 مليار جنيه" مضيفا أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 636 مليار جنيه تقدم دعما للقمح و سلع أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة أون: "نجاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازى 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولاراً وهذا يؤثر على التحوط لأنه له تكلفة عالية فى حال تذبذب أسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له فى الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير وبالتالي".

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول فى جزئية المواد البترولية لأن البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء وتكلفة ساعتين تخفيف الأحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافى شهرياً بما يوازى 3-3.5 مليار دولار سنوياً.