الجيش الإسرائيلي: قصفنا الليلة الماضية مواقع لحزب الله في مناطق بليدا ويارون وطير حرفا وعيترون

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قصف الليلة الماضية مواقع لحزب الله في مناطق بليدا ويارون وطير حرفا وعيترون في جنوب لبنان.
وأمس، أعلن الإعلام الحربي في حزب الله، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدة الزلوطية واستشهاد مدني قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 02-07-2024، ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
وفي بيان اخر، أعلن الحزب انه استهدف عند الساعة 16:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 02-07-2024، موقع جل العلام بقذائف المدفعية.
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