هشام عرفات وصديق المنشاوي.. 26 صورة للمحاور الجديدة التي افتتحها السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المحاور المرورية لتنمية منطقة جنوب الوادي وربط مناطق الصعيد بالقاهرة.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" تفاصيل المحاور التي تم افتتاحها، على النحو التالي:

1- محور (شرق العوينات - الداخلة - الفرافرة)

يبلغ طول المحور 655 كم، بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

ويربط المحور طريق توشكى شرق العوينات، كما يربط بين شمال وجنوب الوادي.

2- محور الدكتور هشام عرفات

يبلغ طول محور الدكتور هشام عرفات 180 كم طول، وتم تطوير المحور بإضافة 2 حارة خرسانية للنقل الثقيل، ويشتمل على 13 عملًا صناعيًا.

3- محور محمد سيد طنطاوي "محور دار السلام"

يبلغ طول محور الدكتور محمد سيد طنطاوي 28 كم، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويشتمل على 25 عملًا صناعيًا.

4- محور الدكتور جمال حمدان "محور المراغة"

يبلغ طول محور الدكتور جمال حمدان "محور المراغة" 3.7 كم، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويضم 5 أعمال صناعية.

5- محور محمد صديق المنشاوي "محور منفلوط"

يبلغ طول محور محمد صديق المنشاوي "محور منفلوط" 41 كم، بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل 28 عملًا صناعيًا.

6- محور اللواء سمير فرج "شمال الأقصر"

يبلغ طول محور اللواء سمير فرج "شمال الأقصر" 19 كم، بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويشمل 24 عملًا صناعيًا.