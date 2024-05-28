التموين: استيراد 20 ألف ماشية وطرحها للمواطنين بـ 1500 منفذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن استعدادات الوزارة لتوفير السلع، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، لافتا إلى أنه تم استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال "الشركة المصرية السودانية"، وجار طرحها بعدد 1500 منفذ توزيع مُتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى طرح 5000 رأس ضأن مُبردة.

ولفت إلى التعاقدات بشأن توفير اللحوم المجمدة، ورؤوس الأغنام البلدي، مشيرا إلى إنشاء الشوادر لبيع الخراف الحيّة بالمحافظات.

ونوّه إلى انتشار المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين، وكذا الدواجن المُجمدة، لافتا إلى أنه من المُقرر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى الكميات المُقررة للبطاقات التموينية.

ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة الحالة التموينية وتوافُر السلع واسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.