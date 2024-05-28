انطلاق اجتماع المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ 70 برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك للتصويت على جوائز الدولة لعام 2024.

وتضم عضوية المجلس 50 عضوا، ويكون الانعقاد صحيحا حال حضور 28 عضوا فقط، وهو ما تحقق بحضور 41 عضوا.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع جلستين، الأولى لمناقشة جدول الأعمال واعتماد نتيجة لجان تحكيم جائزة الدولة التشجيعية، وبعدها استراحة ثم تبدأ الجلسة الثانية للتصويت على الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق) لعام 2024.

وفيما يلي تفاصيل جوائز الدولة..

أولاً: جائزة النيل:

في مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية،

وفي مجال الآداب، و تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية .

في مجال العلوم الاجتماعية، فتضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية،

بالإضافة إلى جائزة النيل للمبدعين العرب وتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية:

في مجال الفنون؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

وفي مجال الآداب؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

فى مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

ثالثًا: جائزة الدولة للتفوق:

مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

وفي مجال الآداب؛ وتتضمن جائزتبن، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

وفي مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

رابعًا: جوائز الدولة التشجيعية

وتتضمن 32 جائزة قيمة كل جائزة منهم 50 ألف جنيه، بواقع ثمانية جوائز في مجال الآداب؛ وثمانية جوائز في مجال الفنون ؛ وثمانية جوائز في مجال العلوم الاجتماعية ؛ وثمانية جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية.