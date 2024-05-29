محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بإصابة عامل دليفري اصطدم به نتيجة السير عكس الاتجاه بدراجته البخارية.

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لاستجوابه.

وتحفظت أجهزة الأمن على نجل أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل دليفري يستقل دراجة نارية عندما صدمه بإسكوتر كان يقوده في 6 أكتوبر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب بالغ من العمر 15 عامًا وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين اصطدام عمر نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بدليفري وإصابتهم جميعًا بإصابات متفرقة جراء الحادث.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة، أن الثلاثة مصابين بكسور وسحجات وأصيب عامل الدليفري بكسور بالجمجمة وحالته الصحية متدهورة، وجار تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم لهم في المستشفيات المختلفة، وحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.