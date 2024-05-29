650 ألف مواطن.. المصيلحي: إضافة فئات جديدة لبطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لن تقترب من عدد الأفراد في بطاقات التموين أو وزن رغيف العيش أو أصحاب المخابز بعد قرارها الأخير بتحريك سعر رغيف الخبز لـ 20 قرشا بدلا من 5 قروش.

وأضاف "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستقوم بإضافة أفراد جدد لمنظومة التموين من الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، ووصل عددهم إلى 650 ألف مواطن.

وتابع وزير التموين: في فترة تولي الدكتور علي لطفي رئاسة الوزراء، تم طرح إمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ولكن الأمر توقف بسبب ما حدث من ظروف محيطة أثرت على البلاد، ولكن الدولة وجهت حاليًا بدراسة متأنية لبحث كل الدعم بشكل إجمالي، سواء مباشر أو غير مباشر، مضيفًا: لما أدي الراجل فلوسه هيعرف يشتري احتياجاته.

وأكمل وزير التجارة الداخلية: أي تغير في الأسعار قد يحدث لظروف خارجية، ونبحث وضع منظومة لخدمة المواطن أولًا وأخيرًا، ولا يوافقني الكثير، ولكن قولنا نرفع السعر بنسبة مقبولة وفي نفس الوقت مشاركة متميزة بين المواطن والجهات الخادمة لاستمرار عملية الدعم.

وأكد، أن الطبقة المتوسطة قد تتأثر من خدمات الدعم، مضيفًا أن الحكومة رفعت موازنة الدولة، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ونتحدث بشفافية واضحة وأرقام واضحة، وبنقول للناس أدي الزيادة، ونحمل المواطن نصف الزيادة فقط.

واستطرد "المصيلحي": فاتورتنا في القمح هذا العام 79 مليار جنيه باستثناء الطحن والإجمالي 125 مليار جنيه معلقًا "هذا رقم لم يحدث من قبل".

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