الحبس سنة للفنان أحمد عبدالقوي في اتهامه بتعاطي المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير، بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

وجاء في أمر الإحالة اتهام نيابة شمال الجيزة الكلية للفنان أحمد محمد عبدالقوي، أنه في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، أحرز جوهر مخدر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارًا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين بقصد التعاطي.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن "سرنجة بلاستيكية" تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.