مخدرات بـ 5 ملايين جنيه.. الداخلية تطارد تُجار الموت في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات أمنية مكبرة بعدد من المحافظات لضبط عناصر إجرامية تخصصت في تجارة المواد المخدرة وترويجها.

وأثمرت الجهود في مركز شرطة الفشن بمحافظة بني سويف، تم ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بوزن 6,400 كيلو جرام، إضافة إلى سلاح أبيض.

في مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، تم ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 4 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو"، فرد رصاص، وعدد من الطلقات، إضافة إلى سلاح أبيض وميزان حساس.

في قسم شرطة مطروح، تم ضبط عنصر إجرامي مع معلومات جنائية، وبحوزته 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش و5000 قرص مخدر.

في مركز شرطة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، تم ضبط عدة عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة، منها مخدر الحشيش ومخدر الآيس "الشابو"، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5.1 مليون جنيه مصري.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر الإجرامية المضبوطة وباشرت النيابة التحقيق.