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ضبط عصابة إلكترونية تنصب على المواطنين عبر فيسبوك بشهادات جامعية مزيفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أظهرت التحقيقات أن القائمين على إدارتها ادعوا بقدرتهم على استخراج شهادات جامعية ومؤهلات دراسية مزيفة مقابل مبالغ مالية، وهو ما تبين لاحقًا أنه غير صحيح.

تمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط الأشخاص المشتبه بهم في إدارة الصفحة المذكورة، ليتبين أنهم عبارة عن عصابة مكونة من شخصين يقيمان في محافظة الجيزة، وأنشأوا أكاديمية غير مرخصة في منطقة النصر بالقاهرة. كما قاموا بالترويج لها والإعلان عنها عبر الصفحة المذكورة، بهدف منح عملائهم شهادات دراسية مزيفة من الخارج، وذلك مقابل تحصيل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية.

وفي إطار جهود الرقابة وتطبيق القانون، تم ضبط العصابة وتوقيفها، حيث تم العثور بحوزتهم على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي، بما في ذلك أكلاشيه خاص بالأكاديمية الوهمية وخطوط هاتفية.

واعترف المشتبه بهم بالإدلاء بأكاذيب للمواطنين والاحتيال عليهم من خلال إيهامهم بقدرتهم على استخراج شهادات دراسية مزيفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشتبه بهم وباشرت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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