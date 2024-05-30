أمن الجيزة يطارد لصوص السيارات ويوقع 8 متهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودهم في ملاحقة العناصر الإجرامية خاصة مرتكبي وقائع السرقة.

الجهود أسفرت عن ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بقصد الاستيلاء على أجزاء منها.

واعترف بارتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب، وتصرفه بالبيع فـى الأجزاء المستولى عليها لعميله (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطه والسيارات المستولى عليها.

كما أمكن ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم الهرم بتهمة سرقة سيارة ربع نقل في أثناء توقفها بدائرة القسم.

واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فـى سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وارتكابهما 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب والتصرف فـيها لعملائهما"سيىء النية" 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") أمكن ضبطهم.