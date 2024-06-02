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تصادف مرورهما.. إصابة شخصين خلال مشاجرة بسبب أولوية المرور بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طرفي مشاجرة بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة نارية.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) مصابين برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المصابين أقرا بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم تصادف حدوث مشاجرة بين شخصين وسائق؛ بسبب أولوية المرور قام على أثرها أحدهم بإطلاق أعيرة نارية من فردين خرطوش مما نتج عن ذلك حدوث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - طلقات نارية - سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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