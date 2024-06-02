تصادف مرورهما.. إصابة شخصين خلال مشاجرة بسبب أولوية المرور بالقاهرة

بالانتقال وسؤال المصابين أقرا بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم تصادف حدوث مشاجرة بين شخصين وسائق؛ بسبب أولوية المرور قام على أثرها أحدهم بإطلاق أعيرة نارية من فردين خرطوش مما نتج عن ذلك حدوث إصابتهما.

محمد يوسف

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