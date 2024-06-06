لقطات مبهرة.. 5 صور لأول قطار كهربائي سريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نشرت وزارة النقل، صور لأول قطار كهربائي سريع "فيلارو" يتم إنتاجه من قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية واختبارات التجارب للقطار على السكة بألمانيا بعد انتهاء تصنيعه في مصانع شركة سيمنز العالمية، مُعلقة:"اتفرج وشوف لقطات مبهرة للإمكانات الهائلة، نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر".

وتعتبر السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة (HSR)، نوعًا جديدًا من وسائل نقل الركاب بالسكك الحديدية، وأسرع وأكثر راحة من القطار العادي، وذلك من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات 250 كم/ ساعة.

وكانت وزارة النقل، نشرت منذ قليل، صور لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل، حيث يمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

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