أخبار مصر

السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة/ الإسماعيلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط (القاهرة/ الإسماعيلية والعكس) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2024/6/8.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إن بيانات القطارات كما يلي:

- تعديل تركيب قطارات (1113 - 954 - 961 - 962)، القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية.

- امتداد مسير قطاري (1113 - 962) لمحطة القاهرة طبقًا للجداول المرفقة.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكل القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا