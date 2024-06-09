موضوع في غاية الأهمية.. وزير التعليم العالي يشيد بدراسة رئيس "شباب الشيوخ" بشأن الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بالدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والتي حملت عنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".

وقال وزير التعليم العالي، خلال حضوره الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إن الدراسة تميزت بدقة في البحث، وخرجت بتوصيات في غاية الأهمية؛ نظرًا لأنها تناولت موضوعًا محل اهتمام من العالم كله.

وكان قد ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".