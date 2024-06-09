طلب إحاطة عاجل لوزيرَي التموين والزراعة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدواجن والبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري؛ بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى د.السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بشأن الارتفاعات المستمرة وغير المبررة في أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض؛ رغم استقرار أسعار الأعلاف.

وقالت سلامة، في طلبها اليوم الأحد، إن أسعار الدواجن والبيض عاودت الارتفاع من جديد؛ رغم الإفراجات الجمركية للأعلاف واستقرار أسعارها، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى ١٢٠ جنيهًا؛ وفقًا لكل منطقة، وطبق البيض وصل إلى ١٦٥ جنيهًا؛ وهو ما يفوق قدرات المواطنين البسطاء.

وأضافت النائبة أن أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض ارتفعت على غير التوقعات؛ خصوصًا أنه في مثل هذا التوقيت من كل عام تتراجع أسعارها؛ خصوصًا مع دخول عيد الأضحى وإقبال المواطنين على شراء اللحوم بدلًا من الدواجن.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن هناك سماسرة يتحكمون في الأسعار؛ ولذلك يجب إلغاء هؤلاء الوسطاء بالتفعيل الجاد لبورصة الدواجن، وتشديد الرقابة على الأسواق، والضرب بيد من حديد على هؤلاء المتلاعبين والمتحكمين بقوت الشعب المصري؛ للقضاء على تلك الظاهرة التي تربك الأسعار في الأسواق.