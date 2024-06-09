"ملناش غير سمعتنا".. تصرف جرئ ينتهي بإضرام سيدة النار في ابنة أختها بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أسرة سودانية قدمت إلى مصر هربًا من الانفلات الأمني والبحث عن أبسط معاني الحياة في بلد الأمن والأمان لكن تصرفات إحدى أفراد العائلة انتهت بكارثة.

داخل شقة بسيطة بحي العمرانية غرب الجيزة، ارتفع صوت شجار ربة منزل وابنة أختها بسبب استضافة الأخيرة لصديقها في الشقة سكنهن دون إخبارها.

تصرف الفتاة التي لم تكمل عامها العشرين بعد لم يلق قبول خالتها فعاتبتها وطالبتها بعدم تكرار الأمر حرصًا على صورتهن أمام الجيران "احنا هنا ضيوف وملناش غير سمعتنا".

كلمات السيدة أثارت غضب الصغيرة "مالكيش كلمة عليا". سريعًا أخذ النقاش منعطفًا خطيرًا أسرعت الأولى إلى المطبخ وأحضرت زجاجة مادة سريعة الاشتعال وسكبتها على بنت شقيقتها وأضرمت في جسدها النيران.

صرخات المصابة بدتت حالة الهدوء التي سادت العقار فتجمع الجيران ونقلوها إلى أقرب مستشفى لتخضع للإسعافات الأولية مع ترديدها عبارة والحدة "خالتي ولعت فيا".

الشرطة تحفظت على المشكو في حقها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي استعلمت عن حالة المصابة لسماع أقوالها.