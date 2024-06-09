تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بالخارج لجلسة 12 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة متهم بقتل 3 مصريين في إحدى الدول العربية بقصد سرقتهم، إلى جلسة 12 يونيو الجاري، لسماع مرافعة النيابة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجني عليهم في مسكنهم الخاص، وساعدوه في البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التي بحوزتهم في سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.

واستكملت التحقيقات التي أجريت مع المتهم قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أنه انتظر حتى حل الظلام واستعمال المجني عليهما الأول والثاني إلى النوم، وبمجرد أن تأكد بعدم شعورهما به أجهز عليهما بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، مسددا لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما في الحال، واستولى على جميع متعلقاتهما الخاصة، وتبين أيضا أنه أثناء ذلك شعر بحضور المجني عليه الثالث، فاختبأ في إحدى الغرف بالسكن الخاص بالمجني عليهم، وبمجرد دخول الضحية الثالثة للمنزل انهال عليه هو أيضا بالسلاح الأبيض الذي بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته هو أيضا، ثم فر هاربا إلى المطار عائدا إلى مصر.

البداية كانت باكتشاف السلطات الأمنية بإحدى الدول العربية مقتل ثلاثة أشخاص مصريين داخل مسكنهم، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص رابع مصري كان يقطن معهم في نفس المنزل.

وبمخاطبة الجهات المعنية فى مصر، وإفادتهم بتفاصيل الجريمة، تم على الفور سرعة ضبط وإحضار المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب انتهاء التحقيق معه.