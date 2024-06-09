تفاصيل لقاء وزير الزراعة سفيرَ بريطانيا لبحث التعاون بشأن دعم منظومة الأمن الغذائي المستدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة البريطانية في القاهرة، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدَين في مجال الأمن الغذائي المستدام، وبحضور بعض قيادات الوزارة.

ورحب القصير بالسفير البريطاني، مؤكدًا عمق العلاقات المتميزة بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات، معربًا عن تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون الزراعي إلى آفاق أكبر؛ خصوصًا في مجال تبادل السلع الزراعية.

وأشار الوزير إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال الزراعة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تلك الطفرة التي انعكست على تحقيق فائض وجودة للمنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تتمتع بسمعة جيدة في كل أسواق العالم، وعليها طلب متزايد من كل الدول.

وأشار وزير الزراعة إلى استراتيجية التعاون الجديدة مع بريطانيا، معربًا عن أهمية زيادة حصص مصر التصديرية إلى المملكة المتحدة؛ خصوصًا من الفراولة والبرتقال وأصناف العنب متأخرة النضج.

وناقش القصير مع "بايلي" مذكرة التفاهم المزمع توقيعها في مجال الأمن الغذائي المستدام والتي تتضمن التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة؛ خصوصًا النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة؛ لتحفيزهم على تطبيق التجمعات الزراعية والتغلب على مشكلة التفتت الحيازي.

وأشار السفير البريطاني إلى عمق العلاقات المتميزة بين البلدَين وعن تطلعه إلى سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم حول دعم الأمن الغذائي المستدام المتعلق بزيادة إنتاجية محصول القمح، مشيرًا إلى اهتمام حكومة بلاده بتعزيز الشراكة الخضراء مع مصر والتركيز على القطاع الزراعي.

ووجه وزير الزراعة باختيار المحافظات للبدء في تنفيذ مشروع الأمن الغذائي المستدام، مع ضرورة وضع آليات محددة لتحقيق أقصى استفادة من دعم الجانب البريطاني للمشروع.