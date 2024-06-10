"سياحة الشيوخ" توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي "العمرة بلس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رحبت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، بالمنتج السياحي الجديد والذى أطلقته وزارة السياحة ويحمل اسم "العمرة بلس"، بهدف زيادة معدلات الاستقطاب السياحي بالنسبة لحركة السياحة الدينية في مصر.

وأكد الدكتور محمود مسلم، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أن هذا المنتج السياحي هام للغاية لتعزيز السياحة الروحانية في مصر.

ولفت إلي أن هذا المنتج يستهدف تنظيم برامج سياحية متكاملة تتيح للمعتمرين بالسعودية زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، لاسيما في ظل المدة الزمنية القصيرة للمسافة بين مصر والسعودية والتى لا تتعدى ساعتين عن طريق النقل الجوي .

جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، أمين سر اللجنة بشأن أهمية دعم المنتج السياحي "العمرة بلس" لدعم السياحة الروحانية في مصر.

وشدد مسلم على ضرورة اكتمال الرؤية حول تطوير السياحة الروحانية فى مصر.

وأشار إلي أن برنامج "العمرة بلس" سيحظى بترحاب من قبل المعتمرين من دول جنوب شرق أسيا لاهتمامهم الشديد بمساجد آل البيت والتى شهدت تطويرا كبيرا فى الفترة الماضية، مشيدا بجهود التطوير التى قدمتها الحكومة المصرية لإعادة الحياة والروحانية لمساجد ال البيت "سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة".

من جانبه أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح برغبة أهمية تأصيل وتعزيز الحضارة والثقافة الإسلامية في الوطن العربي وبين الدول العربية والإسلامية.

ولفت إلي أن أداء العمرة أصبح متاحا طوال العام وليس مرتبطا بمدة زمنية مثل فريضة الحج، الأمر الذى يتيح تفعيل وتطبيق برنامج العمرة بلس لجلب السياحة الوافدة للسعودية لأداء العمرة من خلال إعداد شركات السياحة المصرية لبرنامج شامل ومتكامل عن المزارات لروحانية ومساجد آل البيت لاستقطاب هولاء السائحين لمصر سواء قبل أو بعد أداء العمرة.

وشدد النائب محمود القط على أهمية تحقيق هذا التعاون فى منطقة البحر الاحمر لما له مم بعد استراتيجي واقتصادي.