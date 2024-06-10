تحرك برلماني عاجل لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الدواجن والبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ وعلى مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بشأن الارتفاعات المستمرة فى أسعار الدواجن ومشتقاتها والبيض؛ رغم استقرار أسعار الأعلاف.

وقالت، أن أسعار الدواجن والبيض عاودت الارتفاع من جديد؛ رغم الإفراجات الجمركية للأعلاف واستقرار أسعارها؛ حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى ١٢٠ جنيه؛ وفقا لكل منطقة؛ وطبق البيض وصل إلى ١٦٥ جنيه؛ وهو ما يفوق قدرات المواطنين البسطاء.

وأضافت: فى مثل هذا التوقيت من كل عام؛ تتراجع أسعارها خاصة مع دخول عيد الأضحى واقبال المواطنين على شراء اللحوم بدلا من الدواجن.

وأوضحت النائبة أن هناك سماسرة يتحكمون فى الأسعار؛ ولذلك يجب إلغاء هؤلاء الوسطاء بالتفعيل الجاد لبورصة الدواجن؛ وتشديد الرقابة على الأسواق؛ والضرب بيد من حديد على هؤلاء المتلاعبين والمتحكمين بقوت الشعب المصرى؛ للقضاء على تلك الظاهرة التى تربك الأسعار فى الأسواق.