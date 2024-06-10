6 مصابين في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي، اليوم الأثنين.

غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، في الاتجاه القادم.

أسفر الحادث عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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