كيف تقضي إجازة عيد الأضحى؟.. 5 حدائق بديلة عن حديقة الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

يستعد الكثير من المواطنين لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024 بين الحدائق والمنتزهات بمختلف المناطق وذلك بهدف الترفيه والتخفيف عن ضغوطات الحياة التي يتعرضوا لها خلال الأيام المعتادة

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي الحدائق البديلة عن حديقة الحيوان في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة لقضاء عيد الأضحى المبارك 2024 :

حديقة الأزهر

تُعد حديقة الأزهر من أشهر الحدائق وأكبرها التي أنشئت حديثا فى القاهرة بمساحة 71 فدانا، وتقع في منطقة الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، وتتميز بالنافورات المائية والمطاعم، موقعها المميز يمكن زائريها من رؤية القاهرة من الأعلى بمبانيها التراثية والتاريخية، حيث ترتفع 40 مترًا تقريبا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن إصطحاب الأطفال أقل 4 سنوات مجانا، تتفاوت أسعار التذاكر بها.

الحديقة اليابانية بحلوان

بها العديد من المناظر الجمالية فهي تتمز بتصميمها على الطريقة اليابانية ومظلاتها المميزة الشكل وتماثيلها الضخمة، كما أن بها ألعاب مائية للأطفال، وبها تستطيع إلتقاط أفضل الصور التذكارية، مساحتها 10 أفدنة، وتقع بالقرب من محطة مترو حلوان، وسعر التذكرة بها 10 جنيهات والأطفال مجانا.

حدائق الزمالك

هناك عدة حدائق بمنطقة الزمالك فى القاهرة تحظى أيضا بشهرة كبيرة ويمكن قضاء يوم العيد بها، وتذكرة الدخول بها 10 جنيهات فقط، منها حديقة الأندلس وهى تطل على النيل تقع على أول شارع الجزيرة بالقرب من ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبرى قصر النيل، وأيضا حديقة الحرية التى تقع بجوار كوبرى قصر النيل على النيل مباشرة، وشهدت مؤخرا أعمال تطوير كبيرة، وحديقة الجزيرة والأسماك والنهر، وكلها مميزة وتحظى بإقبال كبير.

حديقة أم كلثوم بالمنيل

حديقة أم كلثوم من أجمل الحدائق المطلة على النيل، وتتميز بنظافتها الفائقة وقلة الزحام فيها وجوها الهادئ ومناخها الشاعرى، مساحتها 18000 متر مكعب، بها تنوع كبير من النباتات والأشجار النادرة، وتقع فى وجه مستشفى المنيل الجامعى على النيل، وثمن تذكرة الدخول بها 10 جنيهات.

حديقة الميرلاند

هي أكبر حدائق حي مصر الجديدة بـالقاهرة،يعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى سنة 1949 في عهد الملك فاروق و تقع على مساحة 50 فدان وتمتد على طول ثلاث محطات للمترو الذي يمر أمامها وهو مترو عبد العزيز فهمي، وتحتوي على عدد من ألعاب الأطفال يتراوح سعرها ما بين 20 جنيهًا إلى 250 جنيه

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