شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة: "بريكس" على استعداد للتعاون مع مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الروسى لدى القاهرة جيورجى بوريسينكو اليوم الثلاثاء، أن جميع أعضاء مجموعة بريكس على استعداد للتعاون مع مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع المشتركة، وقال إن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس خطوة مهمة للغاية لأنها تعمل مع جميع أعضائها على تطوير التبادل التجارى، بما في ذلك إنشاء آليات جديدة للمدفوعات.

وأضاف بوريسينكو- في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية "إن بنك التنمية الجديد يعمل بالفعل في العديد من المشروعات في مصر وسيشرك مصر في تنفيذ هذه المشروعات"، مشيرا إلى أن إحدى المهام الرئيسية الآن هي إنشاء آليات دفع بديلة لأن عملات مثل الدولار الأمريكي أو اليورو ليست آمنة، ويتم استخدامها من قبل الحكومات لتحقيق مصالحها الجيوسياسية.

وانطلقت اليوم فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، بهدف التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.

