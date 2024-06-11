التحقيق في اتهام رضا البحراوي لشقيق لاعب شهير بالتعدي عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة اتهام المطرب الشعبي رضا البحراوي لشقيق لاعب شهير بالتعدي عليه بالضرب.

وقال "البحراوي" في المحضر الذي حرره بقسم المعادي إنه كان يغني في حفل على باخرة عائمة، وبعد انتهائه فوجئ بشقيق لاعب الأهلي وآخرين يتعدون عليه بالسب والضرب.

واتهم المطرب الشعبي شقيق اللاعب بتكسير سيارته وإتلافها.

واستدعت النيابة عدد من شهود الواقعة لسماع أقوالهم.

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