ضبط 15 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الجيزة – البحيرة - الدقهلية"، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته 1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى - طلقة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وتم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش، كما تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة العياط وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزته كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش - طلقة، وتم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة إمبابة وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية من الأقراص المخدرة – ميزان حساس – مبلغ مالي "متحصلات نشاطه الإجرامي".

مديرية أمن البحيرة

ضبط 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزتهم كمية لمخدري "الحشيش والهيروين" – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات –سلاح أبيض.

ضبط عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة شبراخيت وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري الهيروين والآيس - بندقية آلية - 2 فرد محلى - فرد خرطوش - عدد من الطلقات.

وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش.

وتم ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.. وبحوزتهم بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات – كمية من مخدري "الحشيش ، الهيروين" – ميزان حساس.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من الأقراص المخدرة – 7 زجاجات قطرة مخدرة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.115 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة