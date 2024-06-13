3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى نفق الفريق سعد الدين الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عاطف مراد:

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى نفق الفريق سعد الدين الشاذلي بالقاهرة اليوم الخميس

في بداية التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على نفق الشاذلي، للقادم من منطقة السلام باتجاه المطار، حيث تم إصابة 3 أشخاص نتيجة للاصطدام.

فور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، بالتعاون مع سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتواصلت الأجهزة الأمنية في عمليات رفع آثار الحادث لاستعادة حركة المرور إلى طبيعتها.