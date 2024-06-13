"ضربة قوية لجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي: ضبط 9 ملايين جنيه في حملة أمنية خلال 24 ساعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

في إطار الحملة الشاملة على جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتصدياً لتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.

خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، تم ضبط قيمة مالية تقدر بـ 9 ملايين جنيه، والتي كانت مخفية ومتداولة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. ويأتي هذا الإنجاز كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطهير السوق من هذه الظاهرة الضارة والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الجرائم، ويؤكد ذلك التزام السلطات بمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد.

إن هذا الإنجاز يعكس حزمة الإجراءات القوية التي تتخذها الحكومة لمكافحة الجريمة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويؤكد على التزامها الراسخ بحماية النظام المالي والاقتصادي لمصلحة المواطنين والمستثمرين.